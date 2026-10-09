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ГТРК Татарстан

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В Казани число погибших в ДТП выросло на 81%

В Казани число погибших в ДТП выросло на 81%

За девять месяцев 2026 года в Казани зарегистрировали 847 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 29 человек, еще 1 014 получили травмы.

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