Ровно год назад Даниил Бессарабов находился в Донбассе в качестве международного наблюдателя Депутат Госдумы Даниил Бессарабов в День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, который отмечается в России 30 сентября, вспомнил, как проходил судьбоносный референдум по присоединению к РФ.