Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Анисимов
    Дебилов растим. И такой результат получаем.За "минирование" ...
  • Татьяна
    Вечная память!На СВО погиб 26-л...
  • Наталия Сорокина
    Может быть, лучше и рациональнее было бы вместо африканцев разместить в России жителей Карабаха?Арцах пал. Что ож...

Депутат Госдумы рассказал, как жители Донбасса голосовали за присоединение к России

Депутат Госдумы рассказал, как жители Донбасса голосовали за присоединение к России

Ровно год назад Даниил Бессарабов находился в Донбассе в качестве международного наблюдателя Депутат Госдумы Даниил Бессарабов в День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, который отмечается в России 30 сентября, вспомнил, как проходил судьбоносный референдум по присоединению к РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх