Новые лица в Вашингтоне: Кто станет главой ЦРУ и Госдепа при Трампе? Ирэн ОрлонскаяВ новом кабинете Дональда Трампа, который вновь возглавил США с консервативной повесткой, могут оказаться известные личности, такие как Илон Маск, Роберт Кеннеди-младший и Джей Вэнс.
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