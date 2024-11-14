Новые лица в Вашингтоне: Кто станет главой ЦРУ и Госдепа при Трампе? Ирэн ОрлонскаяВ новом кабинете Дональда Трампа, который вновь возглавил США с консервативной повесткой, могут оказаться известные личности, такие как Илон Маск, Роберт Кеннеди-младший и Джей Вэнс.