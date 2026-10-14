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«Просто перестаешь об этом думать»: Хлои Кардашьян призналась, что четыре года не занималась сексом

42-летняя Хлои Кардашьян откровенно рассказала о длительной паузе в интимной жизни. Темой она поделилась в первом эпизоде нового сезона реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

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