В 2026 году выпустят почтовые марки к юбилеям Челнов и грузовика «КАМАЗ»

В 2026 году выпустят новые почтовые марки, которые будут посвящены Набережным Челнам и КАМАЗу. План выпуска уже утвержден комиссией по госзнакам почтовой оплаты при Минцифры России, сообщает мэрия Автограда.
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