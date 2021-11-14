С помощью подручных средств: 5 способов погладить одежду без утюга

Иван Захава

А я знаю, как сворить суп в гостинице без кастрюли и плитки. Режите овощи, мясо и все остальное, из чего этот суп хотите сварить. Затыкиваете слив в раковине, туда кидаете овощи и все остальное, заливаете водой и вставляете кипятильник. В процессе регулярно помешивайте, но аккуратно, дабы кипятильник не выскочил на пол!