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С помощью подручных средств: 5 способов погладить одежду без утюга

С помощью подручных средств: 5 способов погладить одежду без утюга

Будучи в отпусках или командировках, многие оказывались в ситуации, когда нужно погладить одежду, а утюга под рукой нет.

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Комментарии
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Иван Захава
А я знаю, как сворить суп в гостинице без кастрюли и плитки. Режите овощи, мясо и все остальное, из чего этот суп хотите сварить. Затыкиваете слив в раковине, туда кидаете овощи и все остальное, заливаете водой и вставляете кипятильник. В процессе регулярно помешивайте, но аккуратно, дабы кипятильник не выскочил на пол!
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