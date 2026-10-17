Бузова отреагировала на высказывание Костенко о славе и семье. Ольга Бузова личный архив Ольги БузовойАнастасия Костенко и Дмитрий Тарасов приняли участие в третьем сезоне шоу «Ставки на любовь» на канале «Пятница!».