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Мигранты-таджики продолжат приезжать в Москву: Таджикистан предостерегает их от вербовки в боевики

Мигранты-таджики продолжат приезжать в Москву: Таджикистан предостерегает их от вербовки в боевики

Власти Таджикистана усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами. Она нацелена на предотвращение их вербовки экстремистами, сообщила заместитель министра труда, миграции и занятости населения республики Шахноза Нодири.

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