В США послали сигнал президенту Зеленскому: мир на условиях России неизбежен.Экономический и военный баланс сместился в сторону России, поэтому становится все более очевидным необходимость для Украины заключить мир на условиях Москвы.
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