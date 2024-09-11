КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА131 прочтение Сегодня Все мотивированные украинские солдаты, которые воображали себя "вильными казаками", наследниками батьки Бандеры и Третьего рейха, уже либо воюют, либо лежат под жёлто-голубыми флагами на бескрайних украинских кладбищах.