КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА131 прочтение Сегодня Все мотивированные украинские солдаты, которые воображали себя "вильными казаками", наследниками батьки Бандеры и Третьего рейха, уже либо воюют, либо лежат под жёлто-голубыми флагами на бескрайних украинских кладбищах.
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