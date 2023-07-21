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СК: житель Кузбасса получил срок за сексуальное насилие над дочерью, длившееся девять лет

СК: житель Кузбасса получил срок за сексуальное насилие над дочерью, длившееся девять лет

В Кемеровской области осудили местного жителя, который насиловал дочь на протяжении почти 9 лет. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, первое преступление сексуального характера в ее отношении он совершил, когда девочке было семь.

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