СК: житель Кузбасса получил срок за сексуальное насилие над дочерью, длившееся девять лет

В Кемеровской области осудили местного жителя, который насиловал дочь на протяжении почти 9 лет. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, первое преступление сексуального характера в ее отношении он совершил, когда девочке было семь.
В Кемеровской области осудили местного жителя, который насиловал дочь на протяжении почти 9 лет. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, первое преступление сексуального характера в ее отношении он совершил, когда девочке было семь.
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