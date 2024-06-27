Встретятся Марс и Уран: самый опасный день в июле 2024 года Алёна ЮрьеваИюль 2024 года обещает быть периодом позитива и новых возможностей, однако среди благоприятных дней выделяется один, который требует особой осторожности и внимания.
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