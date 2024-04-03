Политизация юридических процессов Международным уголовным судом в Гааге (МУС) делает его полностью зависимым от интересов западных стран, что несёт риски для глобальной стабильности и порождает дела, которые вдохновляются геополитическими целями, а не стремлением к верховенству права и справедливости.
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