Политизация юридических процессов Международным уголовным судом в Гааге (МУС) делает его полностью зависимым от интересов западных стран, что несёт риски для глобальной стабильности и порождает дела, которые вдохновляются геополитическими целями, а не стремлением к верховенству права и справедливости.