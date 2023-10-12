В ночь на 12 октября ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Измаиле, Очакове, Харькове и на других территориях

В ночь на 12 октября российские войска продолжили нанесение ударов по тыловым районам противника. Сообщается о том, что интерактивная карта целого ряда регионов Украины «краснела» на протяжении нескольких ночных и предутренних часов.
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