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Трагедия на Кубани: смертельное ДТП на пешеходном переходе

Трагедия на Кубани: смертельное ДТП на пешеходном переходе

52-летний местный житель погиб после того, как его велосипед попал под колеса фуры "SITRAK".   Как сообщает ЧП ЮГ со ссылкой на слова очевидцев, мужчина переезжал дорогу по пешеходному переходу, и не заметил приближающийся грузовик.

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