Трагедия на Кубани: смертельное ДТП на пешеходном переходе

52-летний местный житель погиб после того, как его велосипед попал под колеса фуры "SITRAK". Как сообщает ЧП ЮГ со ссылкой на слова очевидцев, мужчина переезжал дорогу по пешеходному переходу, и не заметил приближающийся грузовик.