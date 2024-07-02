Трагедия на Кубани: смертельное ДТП на пешеходном переходе

52-летний местный житель погиб после того, как его велосипед попал под колеса фуры "SITRAK". Как сообщает ЧП ЮГ со ссылкой на слова очевидцев, мужчина переезжал дорогу по пешеходному переходу, и не заметил приближающийся грузовик.
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