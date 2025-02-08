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Эбола, Кэмп-Хилл, Ланья: учёные предупредили о риске новой пандемии

Эбола, Кэмп-Хилл, Ланья: учёные предупредили о риске новой пандемии

Учёные предупреждают о возможности появления новых вирусных заболеваний.Эксперты в сфере медицины и микробиологии всё сильнее тревожатся из-за вероятности возникновения новых вирусных инфекций, которые могут стать серьёзной угрозой для человечества.

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