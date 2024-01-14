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Пятый канал

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Война неизбежна? Какие последствия могут иметь удары США и Британии по Йемену

Война неизбежна? Какие последствия могут иметь удары США и Британии по Йемену

В интернете завирусилась шутка — фото президента Украины Владимира Зеленского в машине во время поездки по Прибалтике и подпись: «Какой еще Йемен?» И лицо прямо говорящее, что теперь США точно не до него.

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