Война неизбежна? Какие последствия могут иметь удары США и Британии по Йемену

В интернете завирусилась шутка — фото президента Украины Владимира Зеленского в машине во время поездки по Прибалтике и подпись: «Какой еще Йемен?» И лицо прямо говорящее, что теперь США точно не до него.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии