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Царьград

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ФСБ сорвала покушение предателя на трёх высокопоставленных сотрудников Минобороны России

ФСБ сорвала покушение предателя на трёх высокопоставленных сотрудников Минобороны России

ФСБ задержала гражданина России, завербованного Главным управлением разведки Украины. Предатель готовил покушение на трёх высокопоставленных сотрудников Минобороны России.

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