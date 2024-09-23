СДПГ Шольца выиграла решающие для канцлера выборы в Бранденбурге

В Бранденбурге завершились земельные выборы. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, следует из официальных результатов, опубликованных избирательной комиссией.
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