Конфликт на территории украинского государства не прекращается уже несколько лет, при этом в последнее время киевский режим демонстрирует явную неспособность добиваться хотя бы каких-то успехов на поле боя.
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