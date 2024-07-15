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Генсек НАТО отказал Польше в желании сбивать ракеты над Украиной

Генсек НАТО отказал Польше в желании сбивать ракеты над Украиной

Конфликт на территории украинского государства не прекращается уже несколько лет, при этом в последнее время киевский режим демонстрирует явную неспособность добиваться хотя бы каких-то успехов на поле боя.

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