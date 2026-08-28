Причины коррозии стальных труб в системах водоснабжения

Несмотря на широкое распространение современных материалов, таких как пластмассовые трубы и трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), стальные трубы продолжают занимать значимое место в российских водопроводных системах.
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