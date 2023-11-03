Энергетики предупреждают: превышение максимальной мощности – одна из основных причин перебоев в электросети

Филиал «Россети Центр» — «Тверьэнерго» напоминает: превышение максимальной мощности, определенной документами о технологическом присоединении, является нарушением обязательств потребителя по договору поставки электроэнергии.
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