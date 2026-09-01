В Средиземном море взят на абордаж танкер, который подозревают в принадлежности к «теневому флоту» России.
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калус бы букетик герани подарить, да в ротердам послать пару искандеров, проведать, как дела у евротварей, и доколе мы это терпеть будем?
Ставьте на суда вооруженные группы для защиты. Пара крупнокалиберных пулеметов и ПЗРК отобьет желание западных пиратов захватывать суда.