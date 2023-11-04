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Юрий Кот: Да тут эти русофобы от чиновников вскрываются как грибы после дождя

Юрий Кот: Да тут эти русофобы от чиновников вскрываются как грибы после дождя

Вся эта история про многонационалию и многоконфессионалию, по сути, возможна исключительно вокруг русского народа и православия.

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Комментарии
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Александр Батт
Народ всей России на выборах в Учредительное собрание проголосовал не за большевиков, а за Социалистов революционеров (эсеров) - 51,7% (370 мест).
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13 час.
Александр Батт
И не жалко вам обоим угробленную коммунистами Россию?
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13 час.
Сергей Дмитриев
...Во всех столицах недружественных России,оперившихся в составе Союза, стран, надо установить памятники Ленину в национальном колорите, со словами на граните &quot;...и вплоть до отделения...&quot;. На Ник-2 В. Серов рисовал карикатуру(можно б дать картинку). Честный и искренний художник И. Репин написал эпическую картину &quot;Крестный ход в Курской губернии&quot;.Напрашивается фотошоп той картины с персонажами наших дней, особенно попов. По слухам, РФ объявлена светским государством, вроде как бы нейтральным к религиям. ...Попытки возвести  христианство в несущую скрепу государства вызывают тягостные чувства. Как можно &quot;в наш век промеж планет&quot; и интернеТ впаривать школьникам с  айфонами Закон божий? Американцы хорошо выразили своё  отношение к богу - Богу мы верим, всё остальное наличными.
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10 час.

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