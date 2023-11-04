Юрий Кот: Да тут эти русофобы от чиновников вскрываются как грибы после дождя

Сергей Дмитриев

...Во всех столицах недружественных России,оперившихся в составе Союза, стран, надо установить памятники Ленину в национальном колорите, со словами на граните "...и вплоть до отделения...". На Ник-2 В. Серов рисовал карикатуру(можно б дать картинку). Честный и искренний художник И. Репин написал эпическую картину "Крестный ход в Курской губернии".Напрашивается фотошоп той картины с персонажами наших дней, особенно попов. По слухам, РФ объявлена светским государством, вроде как бы нейтральным к религиям. ...Попытки возвести христианство в несущую скрепу государства вызывают тягостные чувства. Как можно "в наш век промеж планет" и интернеТ впаривать школьникам с айфонами Закон божий? Американцы хорошо выразили своё отношение к богу - Богу мы верим, всё остальное наличными.