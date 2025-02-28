Прогноз погоды в Крыму на 28 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 28 февраляВ Симферополе +6 и ясноВ Севастополе +6 и малооблачноВ Евпатории +6 и ясноВ Черноморском +5 и малооблачноВ Джанкое +3 и ясноВ Ялте +5 и малооблачноВ Алуште +5 и малооблачноВ Керчи 0 и малооблачноВ Армянске +3 и ясноВ Красноперекопске +3 и яс.