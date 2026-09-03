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Казандагы Горький паркында күзәтү мәйданчыгын төзеп бетерделәр

Казанның Горький исемендәге паркында күзәтү мәйданчыгын төзү эшләре тәмамланды. Ул Вишневский урамы ягына таба чыга, аннан шәһәрнең Яңа Савин районы күренеп тора.

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