Казандагы Горький паркында күзәтү мәйданчыгын төзеп бетерделәр

Казанның Горький исемендәге паркында күзәтү мәйданчыгын төзү эшләре тәмамланды. Ул Вишневский урамы ягына таба чыга, аннан шәһәрнең Яңа Савин районы күренеп тора.
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