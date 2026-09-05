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Юрист Баранов: отсутствие расписки не означает, что долг вернуть невозможно

Юрист Баранов: отсутствие расписки не означает, что долг вернуть невозможно

Если человек дал деньги в долг без расписки, это ещё не означает, что вернуть их невозможно. Но в такой ситуации основной проблемой становится доказательство самого факта займа и передачи денег.

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