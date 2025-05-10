Врач Кондырев: в майские россияне чаще всего получают ожоги и травмы спины

На майских праздниках россияне чаще всего получают ожоги и травмы спины, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Николай Кондырев.
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