Самые необычные смородины и крыжовники

1/5 Смородина кроваво-красная – красиво цветет, но плодоносит некрасиво; и ягоды мальвы Ribes sanguineum, кроваво-красная смородина, — красивое цветущее декоративное растение, произрастающее в западной части Северной Америки.
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