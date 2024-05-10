В Металлургическом районе Челябинска на месяц закроют движение на оживленном перекрестке

Движение на одном из перекрестков Металлургического района Челябинска закроют до середины июня. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей с 22 часов 10 мая до 23 часов 15 июня закрывается движение трамваев в районе пересечения улиц 2-ой Павелецкой и 60-летия Октября.