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Победный блок Джамала Мюррэя и «мельница» Маркелла Фульца – в десятке лучших моментов игрового дня НБА

Победный блок Джамала Мюррэя и «мельница» Маркелла Фульца – в десятке лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые состоялись 2 апреля. Лучшими эпизодами дня стали блоки форварда «Лейкерс» Руи Хатимуры и разыгрывающего «Денвера» Джамала Мюррэя, а также данк «мельница» защитника «Орландо» Маркелла Фульца.

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