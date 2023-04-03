Победный блок Джамала Мюррэя и «мельница» Маркелла Фульца – в десятке лучших моментов игрового дня НБА

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НБА представила десятку лучших моментов матчей, которые состоялись 2 апреля. Лучшими эпизодами дня стали блоки форварда «Лейкерс» Руи Хатимуры и разыгрывающего «Денвера» Джамала Мюррэя, а также данк «мельница» защитника «Орландо» Маркелла Фульца.