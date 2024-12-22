Рождаемость в Орловской области поднимут «социальные няни» и пункты проката колясок

Региональное правительство утвердило перечень мероприятий на 2025–2027 годы, направленных на повышение рождаемости в Орловской области, обеспечивающих достижение результатов федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
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