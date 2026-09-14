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Художественная выставка «Дикоросы» открылась в «Аптекарском огороде» и продлится до 4 октября

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» открылась художественная выставка под названием «Дикоросы», которая будет работать до 4 октября, сообщает Москва24.

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