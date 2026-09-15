Ирина Серова и Михаил Хмелёв — о костюмах для балета «Анна Каренина»

Как передать характер героя через одежду и учесть требования хореографии? Создатели костюмов для балета Максима Севагина рассказали «Снобу» о спорах на примерках, переделках за кулисами и новом взгляде на героев Толстого.
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