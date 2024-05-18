Тис ягодный – пока не частый гость в наших садах, и напрасно

﻿﻿Тисовые ягоды до сих пор приходят в наш сад не часто, а зря. Хвойные растения не только легко приживаются и не требуют особого ухода, но и становятся настоящим украшением этого места, особенно осенью, когда на ветвях появляются семена в ярко-красных оболочках.