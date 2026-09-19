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Царьград

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В Забайкалье семьи голосуют вместе: молодожёны идут на участок в день свадьбы

В Забайкалье семьи голосуют вместе: молодожёны идут на участок в день свадьбы

В Забайкалье голосование на выборах объединяет целые семьи. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, в селе Соловьевск Борзинского округа местные жители приходят на избирательный участок № 1210 не поодиночке, а вместе с родными.

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