В Совфеде обвинили Макрона в шагах к развязыванию мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлениями в отношении России и о создании девятой коалиции по поставкам оружия Украине сделал серьезный шаг к развязыванию новой мировой войны, заявил 27 февраля сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
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