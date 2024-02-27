В Совфеде обвинили Макрона в шагах к развязыванию мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлениями в отношении России и о создании девятой коалиции по поставкам оружия Украине сделал серьезный шаг к развязыванию новой мировой войны, заявил 27 февраля сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.