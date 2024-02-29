Рейды по мигрантам и этническим бандам: Россия начала работать по-взрослому, но есть нюанс

Владимир Черноморский

Народ прижух, молчит и терпит, это вам не инородцы, которые действуют и не молчат, поэтому с ними и связываться не хотят, а народ что, по одному не согласных переловят и виноватыми сделают, не волнует, что они не согласны и защищаются, пока кремль не оккупируют инородцы, молчать будут,вам что не понятно, полицию на рынке построили а их отпустили и замолчали, какие ещё могут быть вопрсы