Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Рейды по мигрантам и этническим бандам: Россия начала работать по-взрослому, но есть нюанс

Рейды по мигрантам и этническим бандам: Россия начала работать по-взрослому, но есть нюанс

Он заключается в том, что все силы направлены на борьбу со следствием, а не с причиной. Задержание и осуждение единичных группировок - дело правильное, однако бороться нужно с целыми диаспорами.

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Комментарии
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В
Владимир
Наверное скоро у народа терпение закончится, и этих гнойных ишаков начнут тупо отстреливать....
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1 час.
Владимир Черноморский
Народ прижух, молчит и терпит, это вам не инородцы, которые действуют и не молчат, поэтому с ними и связываться не хотят, а народ что, по одному не согласных переловят и виноватыми сделают, не волнует, что они не согласны и защищаются, пока кремль не оккупируют инородцы, молчать будут,вам что не понятно, полицию на рынке построили а их отпустили и замолчали, какие ещё могут быть вопрсы
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1 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Полиция сама боится, как бы по саплям не наваляли
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1 час.

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