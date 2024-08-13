Владелец настолки по Героям 3 внезапно заявил об отказе делать русскоязычну...

Владелец настолки по Героям 3 внезапно заявил об отказе делать русскоязычную версиюЕще совсем недавно мы публиковали новость о том, что в следующем году в России начнется продажа локализованной на русский язык настольной игры по стратегии Heroes of Might & Magic III, издателем которой стала компания Choo… источник.