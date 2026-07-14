Средняя цена дизельного топлива в Москве превысила 80 рублей за литр Что следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
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Средняя цена дизельного топлива в Москве превысила 80 рублей за литр Что следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
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