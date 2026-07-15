ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об опасном метеорологическом явлении По сообщению ФГБУ "Волгоградский ЦГМС" до конца суток 15.
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ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об опасном метеорологическом явлении По сообщению ФГБУ "Волгоградский ЦГМС" до конца суток 15.
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