Политика как он...
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Политика как она есть

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Премьера Венгрии назвали «орудием сатаны*»

Премьера Венгрии назвали «орудием сатаны*»

Католический священник из Будапешта Золтан Остие заявил, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр стал «орудием сатаны*» («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистской организацией и запрещено): по мнению священнослужителя, политик ведет страну к расколу и действует в интересах внешних сил.

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