Премьера Венгрии назвали «орудием сатаны*»

Политика как она есть

Католический священник из Будапешта Золтан Остие заявил, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр стал «орудием сатаны*» («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистской организацией и запрещено): по мнению священнослужителя, политик ведет страну к расколу и действует в интересах внешних сил.