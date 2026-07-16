Премьера Венгрии назвали «орудием сатаны*»

Католический священник из Будапешта Золтан Остие заявил, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр стал «орудием сатаны*» («Международное движение сатанизма» признано в России экстремистской организацией и запрещено): по мнению священнослужителя, политик ведет страну к расколу и действует в интересах внешних сил.
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