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Царьград

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"Это позор!" - В Польше окончательно определились с позицией по Украине

"Это позор!" - В Польше окончательно определились с позицией по Украине

В Польше окончательно определились с позицией по Украине. Если раньше страна прилагала все усилия для помощи своему восточному соседу, то теперь риторика становится всё более жёсткой, а на повестку дня вынесли вопрос временного закрытия аэропорта Жешув, через который идёт всё западное оружие на Украину.

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