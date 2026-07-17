"Это позор!" - В Польше окончательно определились с позицией по Украине

В Польше окончательно определились с позицией по Украине. Если раньше страна прилагала все усилия для помощи своему восточному соседу, то теперь риторика становится всё более жёсткой, а на повестку дня вынесли вопрос временного закрытия аэропорта Жешув, через который идёт всё западное оружие на Украину.