Полузащитник "Зенита" Барриос объяснил дружбой слова о "петушаре" Мостовом

Полузащитник "Зенита" и сборной Колумбии Вильмар Барриос в интервью "Спорт-Экспрессу" объяснил, зачем по окончании Суперфинала Кубка России против калининградской "Балтики", состоявшегося 2 июня в "Лужниках", назвал своего одноклубника Андрея Мостового "петушарой".