Допрасходы на 550 млрд: власти районов Петербурга требуют больше денег

Рассчитанных в проекте бюджета на 2025 год финсредств оказалось недостаточно. Бюджетные деньги подсчитаны на три года вперед, предварительные параметры горбюджета на 2025 год определены, однако комитетам и властям районов Петербурга выделенных средств недостаточно, чтобы покрыть все расходы.
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