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Допрасходы на 550 млрд: власти районов Петербурга требуют больше денег

Допрасходы на 550 млрд: власти районов Петербурга требуют больше денег

Рассчитанных в проекте бюджета на 2025 год финсредств оказалось недостаточно. Бюджетные деньги подсчитаны на три года вперед, предварительные параметры горбюджета на 2025 год определены, однако комитетам и властям районов Петербурга выделенных средств недостаточно, чтобы покрыть все расходы.

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Галина Потапчик
Сравнивая Меровинген Москвы и Питера, хочется посочувствовать Питеру! Мэр Москвы зарабатывает, а мер Питера стонет и клянчит!
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