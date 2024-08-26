Допрасходы на 550 млрд: власти районов Петербурга требуют больше денег

Рассчитанных в проекте бюджета на 2025 год финсредств оказалось недостаточно. Бюджетные деньги подсчитаны на три года вперед, предварительные параметры горбюджета на 2025 год определены, однако комитетам и властям районов Петербурга выделенных средств недостаточно, чтобы покрыть все расходы.