В Севастополе обсудили, как восстановить права дольщиков проблемных ЖСК

Как восстановить нарушенные права участников строительства, рассказали в Севастополе.Рабочая группа по противодействию правонарушениям в сфере земельных правоотношений и градостроительства в Севастополе обсудила пути восстановления прав участников строительства пяти проблемных жилищно-строительных кооперативов.
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