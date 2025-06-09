В Севастополе обсудили, как восстановить права дольщиков проблемных ЖСК

Как восстановить нарушенные права участников строительства, рассказали в Севастополе.Рабочая группа по противодействию правонарушениям в сфере земельных правоотношений и градостроительства в Севастополе обсудила пути восстановления прав участников строительства пяти проблемных жилищно-строительных кооперативов.