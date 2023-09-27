Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с эсэсовцем

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота сообщил, что уходит в отставку после того, как в парламенте им было устроено чествование 98-летнего украинца-эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), служившего в войсках СС — в дивизии «Галичина».