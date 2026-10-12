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Туман и распутица — не помеха: Рожин о перспективах "всесезонного" наступления Армии России

Туман и распутица — не помеха: Рожин о перспективах "всесезонного" наступления Армии России

ВС РФ способны наступать в любую погоду — даже распутица не станет для этого непреодолимым препятствием.

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