В России изменят оформление загранпаспортов

Правительство утвердило изменения в оформлении российских загранпаспортов, сообщили в МВД. Из документов уберут поля «Личный код» и «Учётная запись», а в машиносчитываемой зоне появятся новые обозначения для разных типов паспортов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии