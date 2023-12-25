В Новокузнецке нашли перевозчика на автобусные городские маршруты за 1,2 миллиарда рублей

С выбором перевозчика на городских автобусных маршрутах определились в Новокузнецке.В Новокузнецке подведены итоги аукциона на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по одному из городских маршрутов.
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