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Царьград

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В Новокузнецке нашли перевозчика на автобусные городские маршруты за 1,2 миллиарда рублей

В Новокузнецке нашли перевозчика на автобусные городские маршруты за 1,2 миллиарда рублей

С выбором перевозчика на городских автобусных маршрутах определились в Новокузнецке.В Новокузнецке подведены итоги аукциона на выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа по одному из городских маршрутов.

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